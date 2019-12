Het Voetstuk: dé onbetwiste Brabantse held van 2019 is Nicky van Grinsven

Erop: Nicky van Grinsven

Vergeet Elfstedenzwemmer Maarten van der Weijden. Vergeet Mathieu van der Poel, die zoveel wint dat hij een eigen bloemenboetiek kan beginnen. Dé onbetwiste Brabantse held van 2019 is Nicky van Grinsven. Tot afgelopen voorjaar is hij een bouwvakker als zovelen. Trouw, met zijn broodtrommeltje op pad. Op 18 maart verandert zijn leven voorgoed. Onder zijn neus vindt in Utrecht de bloedige tramaanslag plaats. En als de 21-jarige Nicky niet heldhaftig had opgetreden, was die aanslag nog bloediger geweest. Terwijl Gökmen T. lukraak in de rondte schiet en er blinde paniek ontstaat, rent de jonge man uit Sint-Michielsgestel naar de bewuste tram. Hij trekt met een andere jongen een jonge vrouw in veiligheid. Tegelijkertijd kijkt hij de dood in de ogen. ,,Als hij goed had gemikt, was ik er niet meer geweest”, zegt Nicky over de schutter. Contact met het geredde slachtoffer is er niet meer van gekomen, vertelt Nicky in een interview. ,,Toch ben ik benieuwd hoe het met haar gaat.” Hopelijk heeft de vrouw tijdens het kerstdiner aan haar redder gedacht. En kan die ontmoeting in 2020 er alsnog komen.