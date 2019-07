Het Voetstuk: de echte winnaar in de hittestrijd was de gemeente Oosterhout

Erop: Oosterhout

De echte winnaar in de hittestrijd was de gemeente Oosterhout. Waar in andere gemeenten ambtenaren dagenlang op een badhanddoek naast de thermometer lagen om te kijken of er een record werd gebroken, daar nodigde Oosterhout ouderen uit voor ‘verkoeling‘ op het stadhuis. Een spontaan idee van de medewerkers, die de zorgen van deze kwetsbare groep mensen aanhoorden in de aanloop naar de hittegolf der hittegolven. In het gemeentehuis was voor eten en drinken gezorgd. De Tour de France was te zien op een groot scherm, om niets van de spannende strijd in de Alpen te missen. Nog belangrijker was dat de airco aan stond. Hier geen gemuggenzift over getalletjes als 39,2 of 39,3. Nee, Oosterhout stak op deze snikhete dag de handen uit de mouwen. Een uniek initiatief. Of dat zo blijft, is de vraag. Als de klimaatverandering met zijn zinderende zomers doorzet, dan hebben we nog veel meer recorddagen in het verschiet. Oosterhout wil toch al de deuren van het stadhuis meer openzetten, dus dan kan dit hitte-uitje voor ouderen zomaar een jaarlijks terugkerend fenomeen worden.