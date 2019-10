Het verhaal van Tormod Bjerum Abrahamsen blijft herdacht en verteld in Oosterhout

Op 3 november 1944 stort de Noorse sergeant Tormod Bjerum Abrahamsen hier neer met zijn Spitfire. Hij is op slag dood. ,,Het was een held in zijn tijd en een voorbeeldheld voor nu en in de toekomst”, eerde ook Ola Bøe-Hansen, plaatsvervangend chef van de Department of Veterans Affairs. Bij de Meander werd donderdagmorgen stilgestaan. Herdacht. Verhalen verteld. Samen met een Noorse delegatie van zo’n negen man sterk. Met locoburgemeester Clemens Piena. Met Jan Jolie en Cees Joosen, auteurs van ‘Vliegtuigcrashes in de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Oosterhout’. Met de leerlingen van de school.