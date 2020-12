Het trieste einde van het kabouterparkje van Bob Beunk

VPD: ‘Meer duidelijk­heid over cijfers migranten in Dongen’

27 november DONGEN - De Dongense coalitiepartij VPD wil meer duidelijkheid over de huisvesting van Oost-Europese arbeidsmigranten in de gemeente. Volgens de VPD zijn er aanwijzingen dat het maximaal toegestane aantal bewoners per woning vaak wordt overschreden.