Het spookt weer in het Slotpark

Dorst krijgt eindelijk zijn fietspad

12:20 DORST - Eindelijk is het zover. Een vrijliggend fietspad door het bos van Dorst naar Oosterhout. ,,Daar zijn ze in Dorst al veertig jaar over bezig", zegt kartrekker Walther Hoosemans (Gemeentebelangen) uit Dorst. ,,Dit is een historisch moment", zegt de fractievoorzitter glunderend.