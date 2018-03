Het spant er om: herbouw of sloop ingestort huis in Made

Hele nacht

Het huis aan de Blockmekerstraat is gestut nadat het maandagavond half was ingestort na rioleringswerkzaamheden door de man des huizes. ,,Het begon met een scheurtje tegen zevenen en daarna zakte de hele boel in elkaar", zegt bewoonster Rita Verhoeven. Nog tot diep in de nacht is zij met een hele ploeg (buurtbewoners) bezig geweest om puin te ruimen en spullen uit het huis te redden.