Het recept van kaneelstokken is al 125 jaar hetzelfde in Oosterhout: ‘Daar mag ook niks aan gebeuren’

Boerenpraat Waardevol ‘afval’: ‘We doen veel om de waarde van mest maximaal te benutten’

3 februari MADE - Een jaar of 25 geleden kregen we bezoek van een ambtenaar van de gemeente. De ambtenaar kwam kijken of we ons aan de voorschriften van de milieuvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning) hielden. Hij vroeg me wat voor afvalstromen we op het bedrijf hadden. ,,Nou ja”, zei ik. ,,De kliko gaat eens per week aan straat en de wandelclub komt het oud papier eens per maand ophalen. We hebben een KCA-box. En wat daar niet in kan, breng ik zelf naar de milieustraat van de gemeente.”