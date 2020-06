Het Puzzelbad en De Randoet nu dan toch echt (feestelijk) geopend

TERHEIJDEN - Helemaal klaar is het er nog niet, maar er kan wel weer naar hartenlust gezwommen worden in zwembaden De Randoet in Made en in Het Puzzelbad in Terheijden. Zaterdagmorgen werd Het Puzzelbad feestelijk heropend met een plons door kinderen, de Madese zwemster Anne Dickens en wethouder Harry Bakker.

,,We hebben voor de opening gekozen voor dit zwembad, omdat Het Puzzelbad lang ter discussie stond", vertelde wethouder Jan-Willem Stoop. Het zwembad in hartje Terheijden is uitvoerig gerenoveerd. Verduurzaamd. Aangesloten op het warmtenet van TEC. ,,De oude kleedhokjes zijn nu nog niet gesloopt, dat is nog wat nostalgie. Dat is omdat het ontvangstgebouw wat later opgeleverd wordt." Daar zal straks wat horeca haar intrek nemen en is er nieuw sanitair.

Meer zelf organiseren

Uitbater Optisport heeft haar contract met tien jaar verlengd. Het zwembad hoeft met de ingrijpende renovaties ook niet te vrezen voor haar voortbestaan. ,,Het is een ontmoetingsplaats; er komt hier meer reuring en daarmee ook een zekerder toekomst", zei Stoop daarover. Optisport zelf wil er meer organiseren.

De Randoet in Made.

Nu kunnen er per dag zo'n 250 mensen het terrein op, waar dat zonder corona zo'n 600 zouden zijn. ,,We doen er alles aan om capaciteit te creëren; de openingstijden blijven hetzelfde, maar er gaat meer te doen zijn voor jong en oud", zegt manager Daniel Ossenblok. Om die maximale capaciteit constant te kunnen controleren en monitoren in tijden van corona, is het wel nodig online of telefonisch te reserveren. Een spontaan bezoek kan alleen als je je telefoon bij je hebt. En ter plekke alsnog reserveert.

Splashpark

Ook bij De Randoet is een en ander gerenoveerd. Er zijn twee nieuwe warmtepompen, er is een nieuw splashpark en het voorheen hobbelige parkeerterrein is gladgestreken. ,,Onopvallende veranderingen die wel noodzakelijk waren", zegt Stoop.