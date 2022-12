Het nieuwe dorpshart van Made begint vorm te krijgen

Wijkagen­ten doen oproep vanwege inbraak­golf: ‘Bel 112 bij verdachte situatie, beter te vaak dan te weinig’

Waarschuwingsborden in Leerdam en Werkendam roepen na een golf van inbraken op om direct 112 te bellen bij verdachte situaties in de straat. Wijkagenten snappen dat 112 bellen spannend is, maar roepen ertoe op om dit vooral wél te doen in deze ‘spitstijd voor inbraken’.

8 december