Het MT Bottle-sausje verrockt werkelijk alles

De zeskoppige band MT Bottles, bestaat anno 2018 uit: Ronald Lips, Marco Wagemakers, Paul van Reen, Jos Martens, Pascal Zagers en Peter Sinke. In 1993 speelde de formatie voornamelijk stevige rock- en bluesnummers, al snel aangevuld met de indertijd snel opkomende grungemuziek á la Nirvana, Pearl Jam en Bush.

Rond de wisseling van het millennium, vindt er zowel een personele- als muzikale verschuiving plaats. Aanvankelijk blijven daarbij de achternamen van de bandleden gelijk, aangezien Paul en Ronald elk hun broer vervingen binnen de band. Jos, de Benjamin van het stel volgt niet lang daarna.

Feestje bouwen

De muziek van dat moment is wat je noemt top-40 muziek; Bløf, U2, Kane, Genesis. Dat werk. Een voorgenomen half jaartje rust in 2010 loopt uit tot een sabbatical van vijf jaar. ,,Het was even op", zegt Paul terugkijkend op die periode. Na vijf jaar wordt de draad weer opgepakt en past de band haar repertoire aan naar de huidige markt waarbij 'een feestje bouwen' centraal staat.

Skinny-dippen

Maar liefst 78 nummers prijken er op de playlist. Van André Hazes tot Nirvana en van Avicii tot AC/DC. Waarbij gezegd moet worden dat niet elk nummer in zijn geheel ten gehore wordt gebracht. Veel nummers zijn verwerkt in een medley of in een mash-up. ,,Alle nummers krijgen een MT Bottle sausje", zegt Ronald. ,,Ze worden een beetje verrockt als het ware."

Quote We mochten hier alleen geen herrie maken. Vandaar dat we nu oefenen met koptele­foon op. Ronald Lips

De tourbus is in de loop van de jaren de deur uit gegaan. Tegenwoordig komen de bandleden elk op eigen gelegenheid. Dat is op zich praktisch, maar gaat helaas wel ten koste van het aantal nieuwe 'tourverhalen', zoals die in de afgelopen 25 jaar zijn ontstaan.

Over skinny-dippen in Westkapelle, over uit de hand gelopen avonden in Antwerpen of een lekke band op de A58 waarbij alle apparatuur tegen de vangrail gestapeld moest worden om bij het reservewiel te komen. Gebleven is het sfeertje waarbij de leden elkaar met plezier in de zeik nemen en lopen te dollen.

Kaszah

In de repetitieruimte prijken twee oude affiches. Een van een optreden in de Bredase Graanbeurs en eentje met de aankondiging van een optreden in jongerencentrum Kaszah, jarenlang de thuishaven van de band. ,,Daar hebben we de eerste 15 jaar gerepeteerd", zegt Mario.

Toen de oefenruimte aldaar kwam te vervallen, boden John en Carla van Wezel uitkomst. ,,Hier mochten we een eigen hok bouwen", zegt Ronald. ,,We mochten alleen geen herrie maken", zegt hij er met een lach achteraan. ,,Vandaar dat we nu oefenen met koptelefoon op."

Geen herrie