Het laatste feestje voor de lockdown, nog even los op de beats van Mental Theo

Islamiti­sche school in Oosterhout wordt zoals alle andere in Nederland: ‘We moeten ons altijd weer verweren’

OOSTERHOUT - Onder normale omstandigheden kan de islamitische basisschool in Oosterhout in augustus 2023 de deuren openen. ,,We zullen in ieder geval starten met alleen de onderbouw. De hogere klassen volgen later’’, zegt woordvoerder Mohamed Talbi. Hij spreekt nadrukkelijk tegen dat de school een salafistische koers gaat varen.

9 november