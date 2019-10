Het kan hard gaan met de waterstofauto: er komen tankstations in Oosterhout en Roosendaal

Nieuwbouw Oosterhei­de­hal op de lange baan, gemeente heeft geen geld

7:00 OOSTERHOUT - Oosterhout schuift de nieuwbouw van de Oosterheidehal op de lange baan. Op dit moment is er geen geld. Pas na 2022 is eventuele nieuwbouw weer aan de orde, zo laten B en W in een brief aan de raad weten.