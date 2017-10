Hét jaarlijkse Rijens feestje: genieten van een Indische dwergooruil

'Geld ar­moe­de­be­strij­ding niet laten liggen'

16:01 OOSTERHOUT - GroenLinks in Oosterhout is bang dat geld voor arme kinderen naar de reserves vloeit. Het college van B en W komt in december met een voorstel naar de gemeenteraad over hoe het extra geld, jaarlijks 240.000 euro van de Klijnsma-gelden, besteed kan worden aan de armoedebestrijding bij kinderen. 'Rijkelijk laat', oordeelt GroenLinks. ,,Als we dit niet goed regelen, komt het geld niet bij de kinderen terecht."