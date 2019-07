Het is veel te warm voor een record

Succes koor bij America's Got Talent raakt een snaar in Oosterhout

17:00 OOSTERHOUT - Een Zuid-Afrikaans jongerenkoor, financieel gesteund door de Oosterhoutse Rens Joosen Foundation, is doorgedrongen tot de Live-optredens van America’s Got Talent. Het filmpje van het eerste optreden van het Ndlovu Youth Choir eind juni op de talentenjacht is meer dan zes miljoen keer bekeken op You Tube. ,,Ik kreeg de tranen in mijn ogen toen ik het zag”, zegt een trotse Rens Joosen.