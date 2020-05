‘Het idylische plaatje van vee in de polders waar iedereen van kan genieten, ontstaat niet vanzelf’

Gras dat we verschillende keren per jaar maaien en opslaan op de boerderij als voorraad voor de winter wanneer het vee op stal staat. Maar ook de weiden waar we het gras door de koeien of het jongvee kunnen laten afgrazen, verdienen veel aandacht.

Ons bedrijf is nagenoeg zelfvoorzienend in het voer voor alle dieren. Echter, de grond waarop we al dat voer telen ligt helaas niet direct achter, naast of voor de boerderij in Made. De melkkoeien grazen iedere dag buiten achter de stal of we laten ze een weg oversteken, zodat ze daar nog een extra wei hebben. Iedere ochtend en iedere avond moeten ze naar de stal kunnen om gemolken te worden.