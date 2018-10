Het groene succes van platform Kiemkracht

De aanleg van een zonnepanelenpark is bijvoorbeeld goed voor de verduurzaming, maar kan ook nadelen hebben voor de omgeving. Platform Kiemkracht bekijkt zo’n plan in de volle breedte en vraagt de gemeente indien nodig het op punten nog eens tegen het licht te houden. ,,Wij willen er samen voor te zorgen dat Drimmelen de blauw-groene gemeente blijft die ze wil zijn”, zegt Leen Kalkman, onder meer via Groei & Bloei aan het platform verbonden. ,,Een van onze voornaamste doelstellingen is het bevorderen van de biodiversiteit en het terugdringen van pesticiden.”

De lijst met concrete resultaten behaald in het eerste jaar is indrukwekkend. In Hooge Zwaluwe is, samen met basisschool De Schittering, een pluktuin aangelegd. In samenwerking met stichting Bei, stichting Veld voor Verder en de IVN is er een voorlichtingsdag gehouden voor de basisschooljeugd. In Helkant kregen lokale (bio)boeren de gelegenheid hun producten aan de man te brengen tijdens een voorjaarsmarkt. En Groei & Bloei is de actie Tegel eruit, groen erin gestart, waarbij tuinbezitters gestimuleerd worden verstening van de woonomgeving tegen te gaan.