Het gat van Rijen maakt na twintig jaar plaats voor een groene ontmoetingsplaats

De wethouder tekende gisteren een overeenkomst met projectontwikkelaar Durendael om de oostzijde van het plein te ontwikkelen. ,,Ik ben erg blij met deze stap waardoor die lelijke plek verdwijnt”, zegt Sandra Diepstraten. ,,Het plein heeft de potentie uit te groeien tot een dorpshart, met nieuwe horeca. Een open gebied dat omgeven wordt door winkels, en daarboven 20 koopappartementen.”

Esdoorn

De Lidl die verhuist vanaf het Pieter Breughelhof wordt, na een zaak bij de Raad van State, een volwaardige winkel. Verder komt er een dagwinkel van 150 m2 en aan de achterkant 117 parkeerplaatsen. Als het aan de wethouder ligt, worden plein en omgeving nog wat groener. ,,Daar gaan we met omwonenden over praten.” Of de esdoorn op het plein het overleeft is nog de vraag. Die heeft door de droogte erg veel geleden.

Volledig scherm Centrumplan Rijen. Eindelijk wordt het Wilhelminaplein een volwaardig dorpsplein met woningen, supermarkt, horeca en winkel. Aanblik rechtsvoor. © Illustratie Van Beijsterveldt & Gommers Architecten

Dat de wethouder blij is met de stap moge duidelijk zijn voor wie de lange geschiedenis met mislukkingen kent. Verschil van inzicht, grondeigenaren die niet wilden bewegen, de economische crisis. Altijd was er wel weer wat. Terwijl bij de bouw van winkelcentrum De Laverije in 2000 de overkant er snel gedacht was.

Quote Ouderen willen graag in het centrum bij de voorzienin­gen wonen Wethouder Sandra Diepstraten

Waarom zou het nu wel lukken? Volgens Diepstraten was het plan vorige keer financieel niet haalbaar. ,,De woningmarkt is getest. Ouderen willen graag in het centrum bij de voorzieningen wonen", is haar overtuiging. ,,En architect Kees van Bijsterveldt heeft er een prachtige horecavoorziening bij getekend.” Ze is ervan overtuigd dat er zo meer loop komt en leegstand wordt tegengegaan.

Geknokt

De projectontwikkelaar heeft er ook vertrouwen in. Maikel Foesenek zegt namens Durendael trots te zijn dat het is gelukt. ,,We hebben er enorm voor geknokt. Met Lidl is overeenstemming. Dat wordt dit jaar nog in een contract vastgelegd. Medio 2021 start de verkoop. De appartementen van 75 tot 140 m2 gaan vanaf 275.000 euro kosten.”

Volledig scherm Centrumplan Rijen. Eindelijk wordt het Wilhelminaplein een volwaardig dorpsplein met woningen, supermarkt, horeca en winkel. Links voor in het plan komt een grote horecaruimte. Een kandidaat wordt nog gezocht. © Illustratie Van Beijsterveldt & Gommers Architecten