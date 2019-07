Het eerste zelfrijdende busje rijdt nu rond in Drimmelen, hoe gaat dat?

Jan Willem van der Wiel is verantwoordelijk voor het technische aspect van de proef: "Er zit een hele groep achter dit project. De provincie, de regio West-Brabant, de gemeente Drimmelen, Breda University of Applied Sciences en de TU Delft. En Arriva, dat de stewards voor de busjes opleidt en levert. Het zijn de vrijwilligers die ook de buurtbus rijden. Die verdienen een dikke pluim hiervoor." Medewerkers van de Franse maker van de busjes programmeren het voertuig nu. Dat is maatwerk, helemaal afgestemd op de route die het straks moet rijden. Menno van Roosmalen is namens Drimmelen projectleider. "Alle dingen die het busje standaard tegenkomt, moeten in de software. Zoals een scheef zebrapad, of een stuk weg dat omhoog gaat", zegt hij. "Maar net zo belangrijk zijn de onvoorziene zaken die je op moet nemen. Zoals verkeer dat uit zijstraten aankomt, overstekende voetgangers of een stilstaande auto op de weg. Allemaal dingen waarop dat busje adequaat moet reageren."