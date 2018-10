Het duurt geen tien jaar meer voor de échte wolf de Efteling bereikt

Wie o wie is die boomkunste­naar in Geertrui­den­berg?

9:18 GEERTRUIDENBERG - Gedichtjes op bomen langs de wandelroute van de Veste. Kunstwerkjes over de liefde, over de schoonheid van de plataan of de els. Vastgebonden aan een boom, verpakt in plastic zodat de regen er geen vat op heeft. Je vindt ze in de Commandeurstraat, op de Zuidwal, overal in Geertruidenberg duiken ze op.