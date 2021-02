Het carillon van Gilze en Rijen klinkt gedigitaliseerd weer als vanouds

Buren balen van nieuwe woning Gilze, maar heg en hek mogen niet hoger dan een meter

31 januari GILZE - De initiatiefnemers van de bouw van een nieuwe woning aan de Alphenseweg in Gilze, in het buitengebied van de gemeente Gilze en Rijen, kunnen door met hun bouwplannen. De gemeenteraad wijst de bezwaren van de buren af en meent dat het gemeentebestuur hen voldoende is tegemoetgekomen via aanpassingen in het plan.