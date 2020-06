Het buitenbad van De Warande in Oosterhout is open, maar het loopt nog niet storm

OOSTERHOUT - Alleen op tweede pinksterdag vulde het buitenterrein zich met 300 bezoekers, het maximum aantal toegestane. De natuurlijke spreiding tussen zonnen, spelen en zwemmen maakte direct zichtbaar dat het buitenbad meer mensen aankan. Reden voor Hans Nouwens, teamleider Sportbedrijf Oosterhout, om nog dezelfde avond te overleggen over opschaling van het aantal bezoekers. Met als resultaat dat het maximum aantal mensen per tijdsblok nu 750 is.

Op deze dinsdag zijn in het tijdsblok van 12.00 tot 15.00 uur 225 mensen aanwezig. Voor 16.00 tot 19.00 uur zijn 155 tickets online verkocht. Hoe komt dat? "Nog niet iedereen weet dat we open zijn", zegt Nouwens. "Mensen zijn aan het werk of hebben nog niet het gevoel dat zwemmen veilig is", vult sportwethouder Arnoud Kastelijns aan. Nouwens: "Daarbij is zoeken naar wat het beste werkt. Gisteren kwamen sommigen maar een uurtje zwemmen. Verder overwegen we om de tijdsblokken aan te passen naar 11.00 tot 14.00 en 15.00 tot 18.00 uur."

Vindingrijkheid

Vindingrijk is ook de route naar het buitenbad. Via de wielerbaan van De Warande, waar de receptioniste in een keet is gestationeerd, worden de bezoekers naar het park geleid. Zo is het verkeer van het binnen- en buitenbad gescheiden.

Het eerste zicht is nu een weids grasveld met bomen. In plaats van de kakofonie aan geluiden die een volle Warande bij drukke dagen produceert, zingen nu de vogels.

In het peuterbad en het ondiepe bad met het speelelement is een ouder in het water toegestaan voor begeleiding. Het middeldiepe bad is voor zwemmers van 13 jaar en ouder. Ook de waterglijbaan is open. Speelmaterialen zijn in geen van de baden toegestaan. Toch zwemmen kinderen onder de 13 - met zwemdiploma - in het middeldiepe bad. Nouwens: “We kijken vooral naar wat op ieder moment wel kan. Het gaat om de gezamenlijke verantwoordelijkheid."

Bezoekers

De familie De Jong bezoekt voor het eerst het zwembad. Moeder Els: "Meestal doe ik een badje in de tuin. Het is hier zo druk. Nu is het heerlijk rustig en met zijn vijven is 3,80 euro per ticket te doen (normale toegangsprijs is 6,50 euro, red.). Zoon Giel (9) is dik tevreden: “Ik wil hier wel een tentje opzetten."

Zijn broer Stef (7) straalt: "Er wordt niet in mijn nek gehijgd." Dochter Lisa (11) is verdiept in haar boek. Evan (4) vindt alles prachtig.

De zussen Iris (13) en Marieke (16) van der Vaart genieten eveneens van de rust. Op sociale media lazen ze dat het zwembad weer open is. De vriendinnen Veerle Zwart (13), Anna Di Carlo (14), Isa van Helmond (14) en Renée van der Haren (13) liggen wat ruimer uit elkaar. Ze vinden het fijn om gezellig bij elkaar te zijn en wat anders te doen dan thuiszitten.

Rosalie Tuinman (17) is ook met een clubje van vier in het zwembad. "Er is niet veel anders, behalve het afstand houden. Ik vind drie uur net te weinig, een uurtje langer zou fijn zijn.”

Pool David Adamuc uit Rijen is een echte Warande fan: "Het water is schoon, de mensen zijn aardig.”

Ferenc Pot uit Teteringen geniet op de rand van het bad van zijn spelende dochters.