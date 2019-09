Hernieuwde Madese Albert Heijn richt zich vooral op streekproducten

Voor in de winkel -met eveneens een hernieuwde Gall&Gall en Etos- staat een soort marktkraam, waar ondernemers uit de regio hun eigen producten extra kunnen aanprijzen. Want de streekproducten: dat is een belangrijke troef in deze nieuwe winkel. ,,We hebben allereerst de lijn ‘Streekgenoten’. Dat is echt gekeurd door de Albert Heijn zelf. Maar we willen nog lokaler aanbieden: ondernemers uit deze regio een podium bieden. We willen hier iedere maand een ondernemer neerzetten die zijn eigen waar kan aanprijzen en verkopen”, legt Van Meel uit. De Streekgenoten lagen dan ook al in de schappen, hoewel dat in de kazen nog ietwat beperkt was: deze worden deze week nog uitgebreid.