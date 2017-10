Herinnering aan kranige verzet van linie-crossers in de Biesbosch

Ruim 70 jaar geleden smokkelden linie-crossers informatie, mensen en goederen van en naar bezet gebied via de Biesbosch. De zogeheten rol, een hulpmiddel om boten over land te krijgen, middenin het natuurgebied, herinnert vandaag de dag aan die heldendaad. Sinds gisteren is dat stukje geschiedenis nóg beter zichtbaar.

Zowel in Sliedrecht als in Lage Zwaluwe staat al een monument voor de crossers. Toch vond de Historische Vereniging Sliedrecht dat ook de rol wat meer aandacht verdient. ,,Het heeft een cruciale rol gespeeld in de tocht tussen die twee plaatsen'', zegt voorzitter Peter Bons. Om duidelijk te maken dat het een belangrijk punt is geweest, werd gisteren een informatiebord onthuld.

Quote Ze deden het omdat ze het gevoel hadden dat ze het moesten doen. Ab en John van Gool. De rol ligt 'verstopt' aan het eind van het Katse Gat, middenin de Biesbosch. Het hulpmiddel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt om vanuit het gebied ongezien in de Nieuwe Merwede te komen. ,,De crossers kwamen uit Sliedrecht, staken de rivier over, gingen door de Helsluis en kwamen uiteindelijk hier in het Katse Gat terecht. Het was donker en de omstandigheden waren verre van ideaal'', schetst Bons de situatie. ,,Met de rollen werden boten naar de andere kant getrokken. De Nieuwe Merwede in'', legt hij uit aan de hand van het net onthulde informatiebord.

Onbekend

Tot gisteren was nauwelijks te zien dat de plek van groot belang was voor het verzet. ,,Voor mij was dit deel van de geschiedenis nieuw'', bekent wethouder Piet Sleeking na de onthulling. Hij was wel bekend met het verhaal over de crossers, maar wist niet van de rol af. ,,Ik ben geboren en getogen Dordtenaar, dus meende het verhaal van de stad wel een beetje te kennen.''

Broers Ab (70) en John van Gool (72) waren al wel op de hoogte van het verhaal. Hun vader, Bertus van Gool, was een van de linie-crossers. ,,Dit betekent heel veel voor ons. Het is een mijlpaal, een gedenkteken voor mijn vader en alle andere linie-crossers'', zegt Ab na de onthulling van het bord. Zijn vader vertelde nooit over de heldendaden, die hij tijdens de oorlog had verricht. ,,De mensen waren gesloten, bescheiden. Ze deden het omdat ze het gevoel hadden dat ze het moesten doen. Daar stonden ze niet bij stil.''