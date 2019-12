Herderstocht in de Heilige Driehoek in Oosterhout leidt kinderen door het kerstverhaal

Uitleg over Buurtkamer had beter gemoeten

18 december OOSTERHOUT - De gemeente had beter moeten uitleggen dat de Buurtkamer een proef is. Wethouder Clèmens Piena (Wmo) erkende dinsdagavond tijdens een interpellatiedebat dat er lessen getrokken worden uit de ophef over de laagdrempelige voorziening de Buurtkamer.