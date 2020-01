Herbouw Zwaluwse schuur geen kleine klus: ‘Blij dat vorige bewoonster bouwtekeningen nog had’

Bedrijfsuitjes, familieweekenden of misschien wel een vergaderruimte. ,,We kijken hoe het straks loopt, maar we willen er in principe grote groepen ontvangen”, zegt Akcer. 32 personen kunnen er maximaal in de nieuw te bouwen schuur naast hun woning verblijven. Er komen een vide, grote keuken en acht slaapkamers in. ,,Elk met eigen douche en toilet. Beneden wordt het rolstoeltoegankelijk.”