Herbouw Witte Keet in Biesbosch is bijna klaar

De restauratie wordt uitgevoerd door vrijwilligers uit de regio. Breda Bouw ondersteunt de vrijwilligers met kennis en materialen. Ook Staatsbosbeheer is betrokken bij het project.



,,Er stond alleen nog een fundering", weet Rasenberg te vertellen. ,,Die mannen sliepen daar de hele week. Vroeger was er slechte hygiëne. We bouwen de schoorsteen weer op en de wc... we weten niet precies hoe het origineel eruit zag. Wel is er ooit een ketenbesluit gekomen, waarin paal en perk werd gesteld aan de slechte onderkomens in de Biesbosch. Een keet moest voortaan bepaalde afmetingen hebben en droog zijn etcetera. Aan de hand daarvan heeft Jelle Jouwsma, fervent Biesbosch-bezoeker, een tekening gemaakt met een nieuw vooraanzicht."