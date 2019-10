Herbouw afgebrand restaurant Me Gusta in Oosterhout begint in februari

Het uitgebrande gebouw op de hoek van de Bredaseweg en de Willemstraat ziet er troosteloos uit. De stoep rond het restaurant is nog zwart van de brandresten. Aan de buitenkant zijn alleen de mozaïeksteentjes die boven de deur de naam Me Gusta vormen nog hagelwit. In september zijn de resten van het zwaar aangetaste dak eraf gehaald. Witte golfplaten beschermen nu de binnenruimtes tegen regen en wind. Ook aan de binnenkant zijn eind september alle beschadigde onderdelen uit het gebouw gesloopt. ,,Het ziet er op dit moment niet zo prettig uit", zegt Van den Hul. ,,Bij de brand in de bovenverdieping zijn ook de plafonds van het restaurant beschadigd. Enkele muren en een deel van de vloer hebben waterschade opgelopen. De stenen vloer ligt er nog, maar het gedeelte dat van hout is, is eruit gesloopt. In de eetruimte links is de hele vloer verwijderd. Het pand zelf is nu een vierkante doos.”