Henneppand in Oosterhout drie maanden gesloten

Archeolo­gisch onderzoek: 'Oosterhou­ters zijn de échte kruikenzei­kers'

OOSTERHOUT - De geschiedenis van de Oosterhoutse pottenbakkers is veel belangrijker dan gedacht. Bergen op Zoom heeft de naam, maar de eeuwenlange concurrent Oosterhout was net zo belangrijk met klanten over de hele wereld. 'Dat is iets om trots op te zijn', vindt Hans Koopmanschap. Van de Oosterhoutse archeoloog verscheen vorige week een artikel in de 70ste editie van De Oranjeboom, het jaarboek van de geschiedkundige kring Breda.