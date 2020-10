Hennepkwekerij aangetroffen in woning Made: bewoner aangehouden, pand gesloten

VVD Dongen wil helderheid over kosten jeugdzorg

21 oktober DONGEN - De VVD in Dongen maakt zich grote zorgen over de alsmaar stijgende uitgaven voor de jeugdzorg in die gemeente. Volgens de VVD is het op zijn minst opmerkelijk dat zorgaanbieders veel geld overhouden, terwijl gemeenten met tekorten kampen.