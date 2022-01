Hennepgeur uit tas verraadt Oosterhoutse drugsdealer (40)

Bewoners Oosterhout-West halen fel uit: ‘Geen totaalop­los­sing voor verkeers­pro­bleem’

OOSTERHOUT - ,,Het is pleisters plakken en de kop in het zand steken.” Bewoners in het westen van Oosterhout keren zich tegen de huidige plannen van de gemeente om de bereikbaarheid rond de stad te verbeteren. ,,Er ligt geen totaaloplossing.”

22 januari