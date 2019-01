Hennep bij ouders Yuri van Gelder

Ingewikkeld. Nog niet zo lang geleden besloten we bij een vergelijkbare kwestie precies het tegenovergestelde. In dat geval ging het om een coketransport waarbij de zoons van een regionale politicus betrokken waren. Dat laatste detail lieten we achterwege. Niet relevant, zo oordeelden we op de redactie van BN DeStem.



Ook toen andere media de familierelatie wel naar voren brachten, hielden wij voet bij stuk. De vader hoeft in dit geval niet mede gestraft te worden voor het vermeende criminele gedrag van zijn zoon.



Waarom wij in dit geval dan wel Yuri van Gelder verbinden aan het huis van zijn ouders? Niet moeilijk om daar wat redenen voor te bedenken. Omdat dit nu eenmaal de keerzijde is van een bestaan als bekende Nederlander, bijvoorbeeld. En laten we wel wezen, de turner zelf is niet van onbesproken gedrag. Of wat te denken van het volgende: het bedrijf van de turner staat op het adres van zijn ouders. Plus: de ouders zagen we vaker in de media, dus dan nu ook. Allemaal verklaringen die de publicatie vergoelijken.