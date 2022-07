Henk Goeijers draagt zijn siertuin na 27 jaar over aan Groeituin Floralia: ‘Hoop dat ze er echt van genieten’

Henk Goeijers heeft vrijdag de sleutels van siertuin Den Overkaent overgedragen aan de gemeente Gilze en Rijen. Na 27 jaar lief en leed in alle bloemen, planten en bomen te hebben gestopt is het nu definitief klaar. Groeituin Floralia neemt het beheer over.

Goeijers was boekhouder en wist toen hij begon niets van planten, maar dat is nu compleet anders. Hij neemt met een brok in zijn keel afscheid. ,,Het zal me zwaar vallen. Maar ik ben blij dat jullie hier komen en dit voortzetten. En ik woon hier tegenover, dus ik blijf jullie in de gaten houden”, zegt hij met een serieuze knipoog naar de werknemers van De Groeituin, waar kwetsbare mensen aan zichzelf kunnen werken.

Dat ze in een siertuin gaan werken maakt Goeijers duidelijk met een klein cadeautje voor iedereen, de Primula Vialii. ,,In het Nederlands heet het sleutelbloem. Dat lijkt me een mooie overdracht.”

Wethouder Marielle Doremalen krijgt niet veel later een enorme symbolische sleutel uit handen van de 74-jarige Goeijers. ,,Ik snap dat het voor Henk een beetje een dubbel gevoel is. Misschien niet eens een beetje, maar heel veel. Hij heeft hier iets heel moois opgebouwd. Ik ben hem heel dankbaar dat hij gekozen heeft om de tuin over te dragen aan de gemeente. Zo kan niet alleen alles in deze prachtige tuin blijven bloeien en groeien, maar ook de mensen die hier gaan werken.”

Voor de werknemers is de verhuizing pittig. ,,Elke verandering heeft een behoorlijke impact. Maar we moesten weg op de andere locatie. Dit is echt een heel mooi alternatief, waar we heel blij mee zijn”, zegt werkcoach Marie-Louise van Meerendonk.

Toch moet er iets veranderen voor ze in het 2023 definitief over gaan naar Strijp 31 in Gilze. ,,Dit is echt een siertuin, die zoveel mogelijk behouden moet blijven. Daarnaast hebben we een flink stuk grond nodig om gewassen te verbouwen. De afspraak staat dat we blijven leveren aan de voedselbank, dat willen we ook graag.” Dus moet er zo’n 1200 vierkante meter grond vrijkomen, daarnaast moet iedereen leren wat er nodig is om de siertuin te onderhouden. ,,Want wij zijn geen hoveniers”, zegt Van Meerendonk lachend.

Daar heeft Goeijers nog wel een rol, hij zorgt in ieder geval de komende maanden voor begeleiding. ,,Ik heb hier heel veel genoten, ik hoop dat ze dat vanuit De Groeituin ook echt gaan doen.”

Volledig scherm De symbolische sleutel werd door Henk Goeijers overgedragen aan de gemeente, vertegenwoordigd door wethouder Marielle Doremalen (rechts), en Marie-Louise van Meerendonk van Groeituin Floralia. © Pix4Profs / Johan Wouters