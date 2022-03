Henk en Hélène vielen als een blok voor voormalig postkantoor: zo ziet hun woning eruit

Hélène en Henk woonden al heel prettig, op een steenworp afstand van de huidige woning. De verhuizing over een meter of 200 lag aanvankelijk helemaal niet in de planning. Maar sommige kansen zijn te mooi om aan je voorbij te laten gaan. ,,We waren op vakantie in Italië toen mijn dochter een berichtje stuurde waarin ze schreef dat het oude postkantoor te koop kwam.”