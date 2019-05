Henk Adriaanse wil op Dombosch gastheer zijn voor jonge ondernemers

Een zichtlocatie is het. Het eerste pand dat je tegenkomt als je vanaf de Maasdijk het gigantische bedrijventerrein opdraait. ,,Het was nooit mijn bedoeling om hier weg te gaan", is de logische conclusie van Henk Adriaanse als hij verhaalt over de Adriaanse-tak ('waarvan er ooit 5 transporteurs en bodediensten in de Langstraat waren') die al jaren op Dombosch is genesteld, over zijn vader Ad, het oprichtingsjaar 1924 en de laatste 21 jaar die Henk voor zijn rekening neemt.