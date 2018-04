Hengelaars Biesbosch dreigen met blokkade beroepsvissers

Betrapt

Inmiddels is bekend geworden dat Klop, buiten zijn omstreden vergunning voor doorvissen in paaitijd, woensdagmiddag is betrapt op vissen in wateren waar hij géén vergunning voor had. Schutz: ,,De NVWA heeft hem betrapt op visgrond hij niet mocht zijn. Dat was een Natura 2000-gebied waar de vis zich momenteel op de paaigronden verzamelt. Kennelijk kan Klop de weelde van de verleende ontheffing niet dragen."