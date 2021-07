Helpende hand voor de 44.000 werklozen in West-Brabant: ‘Een enorm potentieel’

OOSTERHOUT - Het personeelstekort lijkt eerder groter dan kleiner te worden in het coronatijdperk. Ondertussen zitten er in West-Brabant nog altijd 44.000 mensen thuis zonder werk. De nieuwe stichting MetWerk wil daar wat aan doen.

In de zorg, het onderwijs, de productiefabrieken, noem maar op... Overal zitten werkgevers om personeel verlegen. Onder voorzitterschap van Henri Verhagen van koekjesfabriek De Kroes uit Oosterhout probeert de stichting MetWerk een bres te slaan in dat groeiende personeelstekort.

De stichting werd vorige week gelanceerd in Fort Gertrudis in Geertruidenberg. MetWerk wil naar eigen zeggen het zakelijke netwerk voor sociaal ondernemerschap zijn. Woordvoerster Nienke Vermeulen: ,,Als we afgaan op de cijfers van het UWV staan er in West-Brabant 44.000 mensen aan de kant. Dat is een enorm arbeidspotentieel als je bedenkt dat zoveel werkgevers met een personeelstekort kampen. We willen die mensen dus graag aan het werk krijgen.’’

Ontwikkelbedrijven

Ongeveer dertig partijen staan aan de wieg van MetWerk. Onder die partijen zitten de ontwikkelbedrijven WVS, MidZuid en ATEA. Daarnaast zijn het UWV en de regionale werkgevers-servicepunten (WSP) cruciale partners in het netwerk. ,,Dit is niet het enige initiatief op dit gebied, maar wij vormen een echt bedrijvennetwerk. We kijken over de lokale grenzen’’, zegt Vermeulen.

Quote Er wordt vaak gedacht dat er geen passend werk voor deze mensen is, maar dat is er altijd Henri Verhagen

De bedoeling is dat de werkgevers een keer of zeven per jaar samenkomen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Gezamenlijk streven zij ernaar meer ondernemers zover te krijgen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te trekken. ,,We willen laten zien dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samen gaat’’, zegt Vermeulen.

Hoogste tijd

Directeur Henri Verhagen van De Kroes vindt dat het de hoogste tijd is om als ondernemers zelf het initiatief te nemen. ,,Het is hard nodig om ons sterk te maken voor mensen die wat meer hulp nodig hebben met het vinden of houden van werk. Er zitten in Nederland, maar zeker ook in onze regio, nog te veel mensen thuis zonder werk terwijl ze zo graag willen en kunnen werken.’’

Dat er veel mensen onder de thuiszitters zouden zijn die op voorhand ongeschikt zijn voor regulier werk, vindt Verhagen te voorbarig gedacht. ,,Er wordt vaak gedacht dat er geen passend werk voor deze mensen is, maar dat is er altijd. Er liggen kansen. Bovendien zie ik de meerwaarde voor werkgevers en weet ik zeker dat sociaal en succesvol ondernemen samen kunnen gaan. MetWerk wil zich daarvoor inzetten.”

De stichting zet zich in voor heel West-Brabant, van Bergen op Zoom tot en met de regio’s Breda en Oosterhout.