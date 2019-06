Help, de helikopter zinkt: een ontsnapping met survivalexperts van Defensie

Over enkele seconden kieperen twee survival-experts van de survivalschool op vliegbasis Gilze-Rijen me ondersteboven in het zwembad. ‘One hundred and eighty’, roepen ze naar elkaar. Het is de bevestiging van het aantal graden dat ze de cabine van een helikopter omdraaien, waarin ik zit vastgesnoerd. Op mijn kop het water in.



Ik draag een vliegeruitrusting met een helm, schoenen, brandvertragende handschoenen en een militaire overall. Mijn vliegervest is gevuld met hulpmateriaal, zoals een mesje, een noodluchtflesje, vuurpijlen, een radio met zender, medikit en hoofdlampje.