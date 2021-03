Helling tunnel station Gilze-Rijen te steil voor ouderen, nieuw onderzoek volgt

In de plannen voor de onderdoorgang bij het spoor in Rijen zijn heel veel zaken onderzocht. Een daarvan was de loop van de tunnel Julianastraat-Stationsstraat en de diepte die nodig zou zijn. Onderzoek van de Brandweer Midden- en West-Brabant in 2019 liet niet zo veel andere keus dan een diepte van 3,5 meter in plaats van de goedkopere optie van 2,5 meter.