Helikopters kijken op vliegbasis Gilze-Rijen, daarna solliciteren

Het is een regenachtige dag op de vliegbasis. De bezoekers van de open dag staan te verkleumen op de buitenplaats, terwijl ze uitleg krijgen over een grote helikopter. Binnen in een grote loods kijken een stuk of vijftien geïnteresseerde leerlingen toe terwijl sergeant-majoor Sven vertelt over zijn werk.

Op zoek naar techneuten

Na het praatje van Sven en een kijkje in de helikopter, lopen de leerlingen door naar de volgende loods. Sven: “Ik heb de studenten verteld over mijn vak als techneut. De helikopter waarbij ik mijn praatje heb gehouden staat in de steigers; het is de bedoeling dat het toestel weer buiten op het platform komt. Daar zijn techneuten voor nodig. Heel veel zelfs.” Om die reden nemen drie groepen leerlingen van ROC en overige geïnteresseerden een kijkje bij het Defensie Helikopter Commando. “Ik heb al een beetje gepeild welke leerlingen hier wel zouden willen werken. Ongeveer dertig procent van de handen ging omhoog. Dat snap ik, want zij zitten nog in een zoekende fase. We bieden dan ook veel richtingen aan. Je hoeft hier niet per se als militair te werken, je kan hier ook als burger aan de slag. Het is maar net wat je prettig vindt,” aldus Sven.

Meteen solliciteren

De Inhouse-dag bestaat uit presentaties, pitches, rondleidingen en meer. “Aan het eind van de dag kunnen ze gelijk solliciteren”, vertelt Krista, een Recruiter van vliegbasis Gilze-Rijen. “Zowel de reguliere bezoekers als de studenten vliegtuigonderhoudstechniek.” Recruiter Ayesha hoopt dat de Inhouse-dag veel sollicitanten oplevert. “Dat is wel het doel. We laten de bezoekers kennis maken met verschillende functies in het werkveld en hopen ze zo over de streep te trekken om voor Defensie en in het bijzonder voor het Defensie Helikopter Commando te kiezen”, aldus Ayesha. De open dag wordt elke maand op een andere vliegbasis in Nederland gegeven. Mensen die specifiek met helikopters willen werken komen uiteindelijk in Gilze-Rijen of in Woensdrecht. “Er zijn veel mogelijkheden, na je keuze kom je specifiek ergens terecht”, aldus Ayesha.

Uitdaging

Reguliere bezoeker Richard van Rijkom uit Utrecht wil de luchtvaarttechniek in. “Ik zie mezelf hier eigenlijk wel werken. Het liefst doe ik dan elektronicatechniek. De besturing, de computers, noem maar op. Ik heb al contact gehad met iemand, misschien ga ik zelfs solliciteren.” Na een goede sollicitatie volgt een screeningstest. “Daar kom ik wel doorheen, joh”, lacht Richard. “Dit is mijn passie. Het lijkt me een hele mooie uitdaging om hier groter te worden. Zo gaaf, het teamwork alleen al.”