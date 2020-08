Helikopters Gilze-Rijen oefenen landing in enorme stofwolk

GILZE-RIJEN - Normaal gebeurt het in Spanje of Portugal. Vanwege corona de komende drie weken in Nederland. Het Defensie Helikopter Commando (DHC) gaat het landen oefenen in een stofwolk. Brown-out, heet dat in Defensietermen. Landen, terwijl je bijna niks ziet.

Vanaf maandag 17 augustus gaan de Chinook transporthelikopters (met twee wieken achter elkaar) en Cougars (lichte transporthelikopters) aangewezen gebieden in om zandlandingen te trainen. In de oefening HOT die tot en met 4 september duurt vliegen de helikopters voornamelijk naar stuifzandgebieden in Gelderland, Drenthe, en ook Noord-Brabant (Oirschotse Heide).

Luchtmobiele Brigade

De zandlanding en andere trainingen worden samen met leden van de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht gehouden. De gekozen locaties bevinden zich vooral op militaire oefenterreinen en hangen af van de weersomstandigheden. De komende twee weken wordt overdag gevlogen, de week daarna ook ‘s avonds. De helikopters zijn wel voor 23.00 uur terug.

,,Als het ergens regent hopen we een droog plekje elders te vinden, want voor deze complexe oefeningen zijn stofwolken nodig die de rotorbladen van de helikopters in extreem droge gebieden zelf opwaaien", vertelt woordvoerder Jeroen Verburg van Defensie Helikopter Commando. De omstandigheden In Nederland lijken perfect, hoewel zand in Nederland veel grover is dan in extreem droge gebieden.

Quote De piloot is bij de landing afhanke­lijk van communica­tie met de loadmaster die de hoogte en omstandig­he­den inschat Jeroen Verburg vliegbasis Gilze-Rijen

De oefeningen zijn intensief omdat uiterste precisie en nauwkeurigheid nodig is. ,,De piloot is afhankelijk van de communicatie met de loadmaster die de hoogte en omstandigheden inschat.” De trainingen zijn een essentieel onderdeel van de opleiding en het vliegfit houden van de helikopterbemanningen sinds in 2005 een Chinook in Afghanistan in deze tot dan weinig bekende omstandigheden verongelukte.

Oefencondities

Het coronavirus dwarsboomt de trainingen in het buitenland waar betere oefencondities zijn. Daardoor oefenen de helikopters van Defensie meer in Nederland dan normaal. ,,Het voordeel voor Gilze en Rijen is dat we optimaal spreiden over het land”, aldus Verburg. Wie overlast ervaart kan dat melden via de website van Defensie.nl of op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen.