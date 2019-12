Helemaal blij in het Leogebouw: 'Wij wonen in de gymzaal’

Geluids­over­last van vliegbasis Gil­ze-Rij­en kan nu exact worden gemeten

13 december GILZE - Het geluidsmeetnet rond vliegbasis Gilze-Rijen is in gebruik genomen. Omwonenden kunnen via deze site exact zien hoe hoog de geluidswaarden zijn op het moment dat ze overlast ervaren door overkomende helikopters.