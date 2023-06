Helder in Oosterhout vanochtend

Weer drie dagen smullen voor tractor­lief­heb­bers op Made’s Powerweek­end

Drie dagen lang was Made weer het Walhalla voor de liefhebber van tractoren met zware motoren. Wat Pinkpop is voor de muziekfans, is het Made’s Powerweekend voor de tractorpulling-enthousiastelingen. De organisatie heeft het over 25.000 tot 30.000 bezoekers.