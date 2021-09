Heilige Nachten in de Geertruidskerk; slapen in een Godshuis

Theater­groep NoNonsense viert jubileum met musical ‘15', proefles voor nieuwe leden

3 september RIJEN/BREDA - Het is al 15 jaar geleden dat Joost de Jong en DJ Jansen uit Rijen Theatergroep NoNonsense oprichtten. De vraag naar amateurmusicals met een professionele aanpak nam toe. De Jong had de hoofdrol gehad in Saturday Night Fever. Zo is het begonnen. Tegenwoordig komen leden uit de hele regio en zijn er optredens in het Chassé Theater.