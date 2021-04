Heilige Driehoek moet ‘zelfstandige plek‘ zijn: ‘Anders versnippert het in een vloek en een zucht’

Explosief aan voordeur oud-eigenaar coffeeshop verbaast geschrok­ken buurtbewo­ners

8 april ROOSENDAAL - Het is nog een raadsel wie de twee gevluchte mannen zijn die dinsdagavond een levensgevaarlijk explosief aan de voordeur hingen van een gezin aan de Stephanusdonk in Roosendaal. De recherche tast ook in het duister over hun motief.