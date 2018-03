Heilig Hartschool Dongen blikt vooruit bij eeuwfeest

Een van de onderdelen waarmee de Dongense Heilig Hart basisschool zijn honderdjarig bestaan viert is een ballonnenrace. Dat is wat ouderwets, geeft directeur Jeffrey van Oursouw toe, maar verder wil de school vooral de toekomst omarmen.

,,We zijn jong en vitaal'', zegt directeur Van Oursouw over de Heilig Hartschool. Het is ook het motto van het eeuwfeest dat volgende week dinsdag gevierd wordt. De school werd honderd jaar geleden op 1 april opgericht door zusters Franciscanessen in een gebouw dat in de jaren tachtig gesloopt werd.

,,Bij ons negentigjarig bestaan tien jaar geleden keken we naar vroeger. Nu kijken we vooruit. Bij vitaliteit hoort beweging. Dat is nadrukkelijk onderdeel van de feestelijkheden, met een sponsorloop door de wijk en dans. We vieren het feest met ouders, leerlingen en leerkrachten van nu.''

Programma

De school viert het jubileum op twee momenten, volgende week dinsdag en in een feestweek eind juni. Dinsdag komen twee zusters uit het Franciscanessenklooster langs om een gebakje te eten. ,,En we krijgen bezoek van demissionair onderwijswethouder Bea van Beers en burgemeester Starmans'', aldus Van Oursouw.



,,Een bezoek van de burgemeester aan een honderdjarige is standaard. We trakteren hen op gebak, een feestlied en een dans. Er komt een ballonnenrace waarbij alle 382 leerlingen een ballon oplaten. Een beetje ouderwets, misschien, maar de leverancier heeft ons verzekerd dat de ballonnen biologisch afbreekbaar zijn. Verder houden we een sponsorloop om geld op te halen waarmee we de activiteiten in de feestweek net wat leuker kunnen maken.''

Volledig scherm Zo zag de school er vroeger uit. © Ankie Kop

Jarig

Over die feestweek wil Van Oursouw niet al te veel loslaten. Er zal een sportdag in zitten en een schoolreisje. ,,Wie jarig is, trakteert. We willen het spannend houden. Maar alles net iets anders dan anders. De traditionele cultuurdag valt ook in die week. We hangen die nu niet op aan een thema, maar hebben de leerlingen een enquête laten invullen met de vraag wat ze zouden willen leren. Dat werden vijf kantjes met ideeën, waar we een grote greep uit nemen voor workshops. Wat voor creatieve dingen je ook doet, je merkt dat kinderen daarin meegaan. Boven de ingang van de oude school stond in grote letters 'Laat de kleinen tot mij komen'. Wij zeggen 'Omdat alle talenten tellen'.''

Quote We barsten nu al uit onze voegen, dus is de nieuwbouw hoognodig. Jeffrey van Oursouw

Van Oursouw blikt vooruit op de grote veranderingen die in het verschiet liggen. De school moet over enkele jaren verhuizen naar nieuwbouw aan de rand van de wijk Beljaart, het andere einde van de Schoolstraat. Het is nodig. Nu huist Heilig Hart in een drietrapsschool. Vooraan zit het oudste gedeelte, een voormalige kleuterschool die uit 1935 dateert.

Voortvarend

Vijftig jaar daarna is daar een nieuw onderkomen aan vastgebouwd. Wat later kwamen er noodlokalen bij, eerder gebruikt voor onderwijs aan kinderen uit een asielzoekerscentrum dat in Dongen gevestigd was. Ruimtegebrek, een slechte luchtkwaliteit en de groei van de aangrenzende Beljaart zijn de belangrijkste redenen om nieuwbouw voortvarend aan te pakken.

,,We zijn nu al de grootste school van Dongen'', zegt Van Oursouw. ,,Naarmate de Beljaart verder vol raakt, zullen we nog verder groeien. We barsten nu al uit onze voegen, dus is de nieuwbouw hoognodig. We moeten er rekening mee houden dat we straks achttien groepen herbergen. Dat zijn er nu vijftien.''