Heijmans gaat aan de slag met aanpak N629

update Vlaggen Centrale Dokkum verkoopt 20 keer zoveel regenboog­vlag­gen dan normaal: Oosterhout vist achter het net

10 januari OOSTERHOUT - De rel over de Nashvilleverklaring heeft voor een run op regenboogvlaggen gezorgd. Producent de Dokkumer Vlaggen Centrale verkoopt in de winter meestal tien regenboogvlaggen. ,,Nu zitten we al op 200 exemplaren. Het loopt storm.” Het gevolg is dat gemeenten als Oosterhout even achter het net vissen, omdat de grote formaten tijdelijk uitverkocht zijn.”