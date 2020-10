Heien tussen monumentale panden: ‘Toekijken hoe je huis wordt vernield’

Quote Gruis van de net gerestau­reer­de buitenmuur lag op de grond Diederik Martens, huurder ruimte, De Gecroonde Bel De monumentale panden aan de Bredaseweg in Oosterhout hebben in de decennia dat ze er staan al heel wat stormen overleefd. Maar sinds het werk aan het nieuwe project Wilhelminahaven, dichtbij de huizen, vijf weken geleden is afgetrapt, gaat het volgens eigenaren mis. Ze zien dagelijks de scheuren in de muren toenemen.

,,De periode dat er werd geheid was geen pretje. Bruin gruis van de net gerestaureerde buitenmuur lag op de grond en het pas geschilderde stucwerk is gescheurd”, aldus Diederik Martens. Hij huurt met zijn bedrijf Chapman Bright een van de zeven ruimtes in monumentaal pand De Gecroonde Bel aan de Bredaseweg in Oosterhout.

Dit beaamt pandeigenaar Joop Gloudemans uit Rosmalen. ,,Je zou verwachten dat ze vooraf eerst een nulmeting komen doen. Zeker omdat we hier praten over een Rijksmonument uit 1900 dat eerder dit jaar voor een half miljoen euro is opgeknapt. Maar er was in eerste instantie niet eens een trillingsmeter opgehangen.”

Volledig scherm Pix4Profs-Ron Magielse door het heien bij een bouwproject aan de overkant hebben meerdere monumentale panden aan de bredaseweg schade opgelopen. zoals het pand van mevrouw noordzij. © Pix4Profs-Ron Magielse Hij is niet de enige gedupeerde. Even verderop woont sinds een half jaar Soïlika Noordzij met haar gezin. Hun huis uit 1921 vertoont sinds het heien ook nieuwe scheuren.

,,We hebben niet eens een brief gekregen van de aannemer dat ze gingen beginnen. Zo zonde dat ze heien tussen al deze monumenten. Waarom maken ze niet gebruik van een boortechniek?”, aldus Noordzij.



Echtpaar Weeland wist wel van de aankomende werkzaamheden af en heeft er zelfs tegen geprocedeerd. ,,We waarschuwen al jaren: monumentale panden kunnen niet tegen dit soort grove werkzaamheden”, aldus Marjan Weeland.

Haar telefoon en computer staan vol met foto’s en filmpjes van hun huis met bouwjaar 1890. Allemaal tonen ze tot in detail onderdelen van het huis waar ze schade ziet. ,,Ons glas-in-lood is gescheurd, net als het stucwerk. Ook is de wastafel in de keuken verzakt en er vallen stukken kalksteen uit onze raamkozijnen. Ik kan echt nog wel even doorgaan hoor, er is zoveel kapot gemaakt.”

Project Wilhelminahaven Woningcorporatie Thuisvester en Zeeman Vastgoed B.V. zijn de projectontwikkelaars die het voormalige MPO-terrein in Oosterhout herontwikkelen. Hier wordt momenteel woonbuurt Wilhelminahaven gebouwd met uiteindelijk ongeveer 227 woningen. Er komen zowel gestapelde als grondgebonden woningen in verschillende prijsklassen en voor verschillende doelgroepen. Het terrein wordt begrensd door de Bredaseweg, het bedrijvencluster rondom Rijksmonument de Gekroonde Bel (tussen de Bredaseweg en de Molenstraat) en het Wilhelminakanaal. Momenteel wordt het terrein bouwrijp gemaakt en naar verwachting begint de daadwerkelijke bouw van de woningen in mei 2021. De frustratie zit duidelijk hoog bij de eigenaren. Zij ervaren hun strijd als vermoeiend, omdat ze nog altijd niet weten wie de reparaties gaat betalen.

Weeland: ,,Het duurt vaak lang voordat we, meestal een summiere, reactie krijgen en iedereen wijst naar elkaar. De gemeente zegt dat het bouwbedrijf voldoet aan de voorwaarden en het bouwbedrijf zegt dat ze mogen bouwen want ze hebben een vergunning van de gemeente gekregen.”



Weeland vervolgt: ,,Het bureau dat namens de aannemer moest onderzoeken of we schade hebben, heeft dit voor ons gevoel niet goed onderzocht. Kijk maar naar deze mail. Hoe kan hij nou zeggen dat de schade van de vloer komt omdat we er op lopen en niets met het heien te maken heeft?

Hardop vragen alle pandeigenaren zich af waarom de gemeente dit soort vergunningen afgeeft.

,,Heien is overal in Oosterhout toegestaan, dus ook hier. Het project voldoet aan alle voorwaarden en de gemeente heeft daarom een bouwvergunning afgegeven. Dat door heien trillingen ontstaan is niet ongewoon, maar dat is niet hetzelfde als schade”, legt een woordvoerder van de gemeente Oosterhout uit.

Hij vertelt dat er meerdere malen contact is geweest tussen de gemeente en enkele omwonenden van de Bredaseweg over trillingen. Woordvoerder: ,,Iedereen is netjes te woord gestaan door de gemeentelijke projectleider en in een enkel geval ook door wethouder Arnoud Kastelijns.”

Volledig scherm Diederik Martens bij de schade aan het pand. Bij alle ramen zit een diepe scheur in het voegwerk. © Pix4Profs / Joris Buijs

De woordvoerder benadrukt dat het niet de gemeente is die hier aan het bouwen is, maar de projectontwikkelaars en een uitvoerend bouwer. ,,Die zijn verantwoordelijk voor het werk dat zij uitvoeren. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de opname vooraf, het monitoren van trillingen en de afhandeling van eventuele schade die er door hun werkzaamheden ontstaat. De rol van de gemeente is de bouwer op die verantwoordelijkheden te wijzen, dat is ook gebeurd. De bouwer heeft daarop de passende maatregelen genomen.”

Dit bevestigt een woordvoerder van het bouwbedrijf van het project, Huybregts Relou Bouw. ,,Bij ons zijn er vijf klachten bekend van omwonenden. Wij hebben Quattro Expertise uit Oosterhout ingehuurd om deze melding bouwkundig te onderzoeken. Hieruit bleek dat niet aangetoond kan worden dat de schade is veroorzaakt door het heien. Wij bouwen conform de verleende omgevingsvergunningen en behandelen alle meldingen.”

Wie de beslissing heeft genomen om te heien en niet te boren? Woordvoerster Connie Tuijl van projectontwikkelaar Thuisvester geeft aan dat dit besluit is genomen door meerdere partijen. ,,Het ontwerp is door deskundigen gemaakt. Zij kwamen tot de conclusie dat dit de beste bouwmethode is.”

Inmiddels hebben Weeland een advocaat ingeschakeld. ,,Wij hebben nooit nulmetingen gezien en ook het rapport van de laatste keer hebben we niet gekregen. We wonen hier al veertig jaar en hebben veel geld in dit huis geïnvesteerd. Nu gaan we ervoor knokken dat deze schade wordt vergoed.”

Volledig scherm Schade aan woningen aan de Bredaseweg door werkzaamheden. © Bewoners huis en villa

