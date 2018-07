Heidebrand in Loon op Zand; koeien worden weggehouden van vlammenzee

Zendappara­tuur van piratenzen­der uit mast in Biesbosch gehaald

15:39 In de Werkendamse Biesbosch is, naar nu blijkt, deze week de zendapparatuur van een piratenzender verwijderd. De apparatuur hing in een hoogspanningsmast. Netbeheerder Tennet bevestigt berichten van de website Totaaltv daarover.