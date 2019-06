Hef-simulatoren in Gate2 Rijen na verhuizing Chinooks

De internationale opleiding voor onderhoud van Chinooks was in het begin van Aerospace, een project van Midpoint Brabant en World Class Maintenance, een paradepaardje. Vanuit de hele wereld kwamen monteurs hier leren hoe een Chinook gerepareerd kon worden en wat er allemaal bij kwam kijken. De bedoeling was dat tegenover de vliegbasis, Gate 1 in Defensietermen, in lege loodsen van elektronicagigant Ericsson in Gate2 op vliegtuigindustrie georiënteerde bedrijven zich zouden vestigen.