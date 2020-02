Heel veel worsten naar Clara brengen...

Erop: Clara

Worst naar Clara brengen, is een aloud katholiek ritueel. Ook in sommige carnavalskringen is het overgenomen, in de hoop dat de Heilige Clara het feest behoedt voor slecht weer. De afgelopen week is Clara bedolven onder de worsten. Wagenbouwers hopen dat ze hun creaties kunnen tonen, organisaties willen dat hun optocht doorgaat en de prins carnaval wil een uitgeregende steek voorkomen. Zeker toen Ellen - een nieuwe storm - werd aangekondigd, konden de slagers het niet meer bijbenen. Het worstentekort liep zo op dat de veganistische voorraad werd aangeboord. Zelfs het eigen worstenbrood, speciaal ingeslagen om vier dagen leut te overleven, bracht de carnavalsvierder naar Clara. Had Clara nog geleefd, dan had ze de komende twee weken ongetwijfeld borrelende darmen en heftige diarree gehad.